قتيلان بهجوم على كنيسة أرثوذكسية في إثيوبيا

أسفر هجوم على كنيسة أرثوذكسية في جنوب إثيوبيا عن مقتل شابين مسيحيين، وفق ما أفادت وسائل إعلام تابعة للطائفة.



وقال المركز الإعلامي التابع للكنيسة الأرثوذكسية في البلاد، إن شخصين قتلا وأصيب أربعة آخرون بجروح حرجة في مدينة شاشيميني في منطقة أوروميا.



ووصف رئيس أساقفة أديس أبابا الهجوم بأنه "دنيء ومفجع".



واتهم المركز قوات الأمن بتنفيذ الهجوم في المدينة الواقعة على بعد نحو 250 كيلومتراً جنوب العاصمة.



وتعذر التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل على الفور.



ودعا رئيس الأساقفة السلطات في أوروميا، أكبر منطقة في إثيوبيا، إلى الكف عن "اضطهاد" المسيحيين الأرثوذكس، وفقًا للمركز الإعلامي.



ويأتي ذلك وسط توترات داخل الكنيسة الأرثوذكسية الإثيوبية، بعدما أسّس أساقفة متمردون مجمعاً كنسياً خاصاً بهم الشهر الماضي في منطقة أوروميا الأكثر اكتظاظا في البلاد.