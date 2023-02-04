وزيرة الخارجية الكندية تزور الهند الأسبوع المقبل

تتوجه وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي الى الهند في السادس والسابع من شباط لتوثيق العلاقات مع هذا البلد "ذي الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية والديموغرافية المتنامية" في العالم، بحسب ما أعلنت الخارجية الكندية.



وتلتقي جولي في نيودلهي نظيرها سوبرامانيام جيشانكار بهدف "تعزيز التعاون بين كندا والهند في إطار استراتيجية الهند-المحيط الهادىء"، التي اعلنتها أوتاوا نهاية تشرين الثاني والهادفة الى تعزيز وجود كندا ونفوذها في منطقة آسيا-المحيط الهادىء.



وتلتقي جولي أيضا ممثلين لأوساط الأعمال والمجتمع المدني، وفق ما أفادت الخارجية في بيان.



وكانت الهند العام 2021 الشريك التجاري الثالث عشر لكندا على صعيد السلع.