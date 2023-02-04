بايدن: الولايات المتحدة "ستتولى أمر" المنطاد الصيني

بايدن: "سنتولى الأمر"

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن أن الولايات المتحدة "ستتولى أمر" المنطاد الصيني الذي دخل المجال الجوي الأميركي، من دون أن يقدّم مزيدا من التفاصيل.



وقال بايدن، بعدما طُلب منه أن يصرح حول المسألة التي تسبّبت بفتور في العلاقات بين واشنطن وبكين: "سنتولى أمره".



وأدى رصد المنطاد إلى إرجاء زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى الصين.