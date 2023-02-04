مصرع خمسة أشخاص جراء انهيارات ثلجية في النمسا وسويسرا

قضى خمسة أشخاص جراء انهيارات ثلجية في النمسا وسويسرا، ما دفع المسؤولين في الدولتين إلى التحذير من المخاطر التي يشكلها خصوصًا الغطاء الثلجي غير المستقر، وثلاثة من الضحايا هم سياح كانوا يزورون منطقة جبال الألب في النمسا.



ولفت المتحدث باسم الشرطة النمسوية لوكالة فرانس برس إلى أم أحد هواة الرياضات الشتوية لقي مصرعه في انهيار ثلجي في كالتنباخ السبت، من دون إعطاء تفاصيل إضافية عن الحادث الذي وقع في القرية الصغيرة في منطقة الألب.



وأفادت وكالة الأنباء النمسوية بأن الضحية هو نيوزيلندي يبلغ 17 عامًا كان يتزلج خارج الحلبة.



وقضى الجمعة صيني يبلغ 32 عامًا قيل أيضًا إنه كان يتزلج بعيدًا من المسارات المحددة، جراء انهيار ثلجي في منتجع زولدن.



وعُثر على ضحية ثالثة السبت بعد الإبلاغ عن فقدانه في اليوم السابق. وأفادت وكالة الأنباء أن الرجل الخمسيني لقي حتفه في وادي كلاينفالسرتال على الحدود النمسوية مع ألمانيا.



وفي سويسرا، قضى شخصان كانا يتزلجان خارج الحلبة بسبب انهيار ثلجي صباح السبت في كانتون غراوبندن في جنوب شرق البلاد، وفق ما أفادت الشرطة المحلية.



وحوصر متزلج ثالث من المجموعة بسبب تساقط الثلوج لكنه تمكن من النجاة بدون أن يُصاب بأذى، حسب ما جاء في بيان الشرطة.



وأوضحت الشرطة أن المتزلجين اللذين قُتلا هما امرأة تبلغ 56 عامًا ورجل يبلغ 52 عامًا.



وأضافت أن عملية الإنقاذ تعرقلت بسبب سوء الرؤية وسوء الأحوال الجوية.



وفي اليومين الماضيين، زاد انهمار الثلوج وهبوب الرياح من خطر حصول انهيارات ثلجية.



وحضّ مسؤولون في النمسا محبّي الرياضات الشتوية على توخي الحذر.