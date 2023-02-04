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الولايات المتحدة تسقط المنطاد الصيني

أخبار دولية
2023-02-04 | 15:18
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الولايات المتحدة تسقط المنطاد الصيني
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الولايات المتحدة تسقط المنطاد الصيني
أسقط الجيش الأميركي المنطاد الصيني الذي كان يحلق فوق الولايات المتحدة منذ عدة أيام، وفق ما أفادت وسائل إعلام محليّة. 
 
وأوردت شبكتا "فوكس نيوز" و"سي إن إن" أن المنطاد الذي يقدّر البنتاغون أنه مخصص لأغراض "التجسس"، أسقطه الجيش الأميركي قبالة الساحل الشرقي للولايات المتحدة.
 
وفي مقاطع الفيديو التي بثتها القنوات التلفزيونية، بدا المنطاد كأنه يسقط عموديًا.

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