وزير الدفاع الأميركي: طائرة مقاتلة أسقطت المنطاد الصيني

أعلن وزير الدفاع الأميركي أن طائرة مقاتلة أسقطت المنطاد الصيني، الذي كان يحلق فوق الولايات المتحدة منذ عدة أيام، ويشكل وجوده "انتهاكًا غير مقبول" للسيادة الأميركية.



ولفت لويد أوستن في بيان إلى أنه بعد ظهر اليوم، وبناء على أوامر من الرئيس الاميركي جو بايدن، نجحت طائرة مقاتلة أميركية في إسقاط منطاد تجسس على ارتفاع عال تابع لجمهورية الصين الشعبية، في المجال الجوي فوق ساحل كارولاينا الجنوبية.



واكد أن بايدن يضع دائما سلامة الأميركيين أولوية مع الرد بفاعلية على انتهاك غير مقبول لسيادتنا.