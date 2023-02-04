الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض "طائرة صغيرة" في أجواء غزة

أعلن الجيش الاسرائيلي أنه "اعترض طائرة صغيرة فوق قطاع غزة"، حيث قال شهود عيان لوكالة فرانس برس إنهم سمعوا "انفجارات" قرب الحدود.



وشدد الجيش على أنه ليس صاروخا أو مقذوفا آخر يشكل خطرا على الإسرائيليين، موردا في بيان أن الأصوات ليست ناتجة من "إطلاق مقذوف".



ولم تعلن على الفور أي من الفصائل الفلسطينية المسلحة في غزة مسؤوليتها عن إطلاق الطائرة.