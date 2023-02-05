قتيلان و14 جريحا جراء حريق في لشبونة

قتل شخصان وأصيب 14 بينهم أربعة أطفال جراء حريق اندلع مساء السبت في مبنى بحي شعبي في لشبونة القديمة على ما أعلنت خدمات الطوارئ.





قال تياغو لوبيز من فريق الإطفاء في لشبونة لوسائل إعلام محلية إن الحريق تمت السيطرة عليه سريعا وجرى احتواؤه في الطبقة الأرضية من مبنى في حي موراريا.