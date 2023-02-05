حريق هائل في شمال الولايات المتحدة إثر خروج قطار عن مساره

تسعة مفقودين في انقلاب سفينة صيد في كوريا الجنوبية

تسعة مفقودين في انقلاب سفينة صيد في كوريا الجنوبية

شولتس يؤكد وجود "توافق" مع زيلينسكي حول عدم استخدام الأسلحة الغربية لضرب روسيا