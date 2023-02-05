تسعة مفقودين في انقلاب سفينة صيد في كوريا الجنوبية

أعلنت السلطات الكورية الجنوبية الأحد أن رجال الإنقاذ يبحثون عن تسعة أشخاص فقدوا بعد انقلاب سفينة صيد كان يقلهم قبالة الساحل الجنوبي الغربي للبلاد.





وانقلبت السفينة التي تزن 24 طناً في المياه ليل السبت الأحد قبالة سواحل مقاطعة سينان في منطقة جيولا الجنوبية، كما ذكرت وزارة الداخلية الكورية الجنوبية في بيان.