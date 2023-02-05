وفاة الرئيس الباكستاني الأسبق برويز مشرف

توفي الرئيس الباكستاني الأسبق برويز مشرف عن 79 عاما الأحد في دبي بعد صراع طويل مع المرض، كما أعلن الجيش الباكستاني.وقال المكتب الإعلامي للجيش في بيان مقتضب إن كبار القادة العسكريين "يعربون عن تعازيهم الحارة في وفاة الجنرال برويز مشرف".