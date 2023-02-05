الحزب الديموقراطي يقر تعديل الجدول الزمني لانتخاباته التمهيدية

اقرت اللجنة الوطنية للحزب الديموقراطي الأحد رسميًا تعديلا واسعا لمواعيد الانتخابات التمهيدية للحزب، اقترحه الرئيس الأميركي جو بايدن الذي سيستفيد منه في حال ترشح لولاية ثانية.





خلال مؤتمر في فيلادلفيا، وافقت اللجنة على اقتراح يسمح لكارولينا الجنوبية ببدء الانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي العام المقبل. وهو تغيير يمنح وزنا أكبر للأميركيين من أصل افريقي في اختيار مرشحهم الرئاسي.