هكذا أسقطت طائرة مقاتلة أميركية المنطاد الصيني

هكذا أسقطت طائرة مقاتلة أميركية المنطاد الصيني...

هي لحظة اسقاط الولايات المتحدة المنطاد الصيني قبالة سواحل كارولاينا الجنوبية بعد 48 ساعة من الترقب.



العملية نفذها الجيش الأميركي السبت بواسطة طائرة مقاتلة فاسقط المنطاد بغرض "التجسس" وفق تقدير وزارة الدفاع. بعد تحليقه لايام فوق البلاد.



العملية تمت بنجاد عقب تعليق هيئة تنظيم الطيران المدني الأميركية الحركة الجوية في ثلاثة مطارات في جنوب شرق الولايات المتحدة ضمن إجراء قالت انه يتعلق بالأمن القومي.