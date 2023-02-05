السلطات الإيرانية توقف صحافية وتحكم بسجن آخر

السلطات الإيرانية توقف صحافية وتحكم بسجن آخر

أوقفت السلطات الإيرانية صحافية وأصدرت حكمًا بالسجن بحق صحافي آخر، وفق وسائل إعلام محلية الأحد، على خلفية الإحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ وفاة الشابة مهسا أميني قبل أشهر.



وأوردت صحيفة "شرق" الإصلاحية عبر موقعها الالكتروني أنه "تم توقيف المسؤولة عن القسم الإجتماعي في صحيفة هم ميهن إلناز محمدي الأحد في طهران بعد استدعائها"، من دون تفاصيل إضافية.