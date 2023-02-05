وزير الدفاع الأوكراني: أوكرانيا لن تستهدف الأراضي الروسية بالأسلحة الغربية البعيدة المدى

وزير الدفاع الأوكراني: أوكرانيا لن تستهدف الأراضي الروسية بالأسلحة الغربية البعيدة المدى

أكد وزير الدفاع الأوكراني الأحد أن الأسلحة البعيدة المدى التي وعدت الدول الغربية بتسليمها إلى أوكرانيا لن تستخدم لاستهداف الأراضي الروسية بل المناطق المحتلة فقط.



وقال أوليكسي ريزنيكوف خلال مؤتمر صحافي في كييف: "نقول دائمًا لشركائنا إننا نلتزم بعدم استخدام الأسلحة المقدمة من الشركاء الأجانب ضد أراضي روسيا، ولكن فقط ضد وحداتها في الأراضي المحتلة مؤقتًا في أوكرانيا".