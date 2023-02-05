وزير الدفاع الأوكراني: "تردّد" الدول الغربية في تسليم أوكرانيا مقاتلات "سيكلف المزيد من الأرواح"

وزير الدفاع الأوكراني: كييف ستنتصر بأي حال

انتقد وزير الدفاع الأوكراني أوليكسيي ريزنيكوف "تردّد" الغربيين في تسليم بلاده طائرات مقاتلة خوفاً من تصعيد النزاع مع روسيا، معتبراً أن ذلك "سيكلّف المزيد من الأرواح".



وتحدّث ريزنيكوف خلال مؤتمر صحافي عن "مماطلة وتردّد" بشأن تسليم هذه الأسلحة إلى أوكرانيا، مؤكداً أن كييف ستنتصر بأي حال ولكن "سيكلفنا ذلك المزيد من الأرواح".