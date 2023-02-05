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ألمانيا تعلن أنها جمعت "مئات" الأدلة على جرائم حرب في أوكرانيا
أخبار دولية
2023-02-05 | 11:38
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ألمانيا تعلن أنها جمعت "مئات" الأدلة على جرائم حرب في أوكرانيا
المدعي العام الألماني يعلن أن ألمانيا جمعت "مئات" الأدلة على جرائم حرب في أوكرانيا
أعلن المدعي العام الألماني بيتر فرانك في مقابلة نُشرت الأحد أن ألمانيا جمعت "مئات" الأدلة على جرائم حرب في أوكرانيا، داعيًا إلى إنشاء آلية دولية لمحاكمة المسؤولين عن هذه الأفعال.
وقال فرانك لصحيفة "فيلت أم زونتاغ": "في هذه الفترة، نركّز على بوتشا وعلى الهجمات على المنشآت المدنية في أوكرانيا".
ولفت إلى أن معظم الأدلّة جُمعت من مقابلات مع لاجئين أوكرانيين.
وأوضح أن الهدف هو "التحضير لمحاكمة محتملة في المستقبل، سواء في ألمانيا أو مع أحد شركائنا الدوليين أو عبر محكمة دولية"، موضحا أن فريقه بدأ يحقق في الوضع في أوكرانيا في آذار2022.
وقال: "لا نحقق حول أفراد محددين بل نجمع معلومات وأدلّة".
وأقرّ بأن المشتبه بهم في ارتكاب جرائم حرب ينبغي أن يكونوا في ألمانيا لتتم محاكمتهم.
في كانون الثاني أيدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة القادة الروس على خلفية غزو أوكرانيا، يمكن أن تستند إلى القانون الأوكراني على أن يكون مقرّها في الخارج وتضم قضاة دوليين.
وأضاف فرانك: "مَن نريد أن نحاكم؟ القادة الذين اتخذوا قرار شنّ الحرب، وأولئك الذين يطبقون هذا القرار على أعلى المستويات في الجيش".
وعُثر في بلدة بوتشا، في ضواحي كييف، على مئات الجثث بعدما أُخرج الجيش الروسي منها في آذار 2022. وأثارت المذبحة موجة تنديد دولية والاتهامات بارتكاب جرائم حرب، وهو ما نفته موسكو باستمرار.
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