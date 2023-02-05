12 قتيلاً على الأقل في هجوم في شمال بوركينا فاسو

هجوم في شمال بوركينا فاسو.. وقتلى



قُتل 12 مدنياً على الأقل السبت في هجوم شنّه مشتبه بهم جهاديون على بلدة في شمال بوركينا فاسو، حسبما علمت وكالة فرانس برس الأحد من مصادر محلية وأمنية.



وقال أحد السكان "بعد ظهر السبت، هاجم رجال مسلّحون باني"، وهي بلدة تقع على بعد حوالى 40 كيلومتراً من دوري في منطقة الساحل، مضيفًا "نأسف لسقوط 12 قتلاً وفقاً لحصيلة أولية". وتحدّث شاهد آخر عن سقوط "13 قتيلاً". وأكد مصدر أمني الهجوم مشيراً إلى "حصيلة كبيرة" من دون أن يحدّد عدد الضحايا.