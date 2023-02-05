من سيترأس الوفد السعودي المشارك في اللقاء الخماسي في باريس؟

من سيترأس الوفد السعودي المشارك في اللقاء الخماسي في باريس؟.. معلومات للـLBCI

أكّدت معلومات للـLBCI أن الوفد السعودي المشارك في اللقاء الخماسي في باريس سيكون برئاسة المستشار في الديوان الملكي نزار العلولا.

وأشارت إلى أن السفير وليد البخاري لن يكون ضمن عداد الوفد كون لديه ارتباطات أخرى.

ولفتت المعلومات إلى أن هناك توافقاً بين الأطراف المجتمعة في باريس على المصلحة اللبنانية العليا، والاجتماع تأكيد على ما سبق التفاهم عليه بين السعودية وفرنسا.