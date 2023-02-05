مقتل عنصر حفظ سلام بإطلاق نار على مروحية أممية في الكونغو الديموقراطية

إطلاق نار على مروحية أممية في الكونغو الديموقراطية.. ومقتل عنصر حفظ سلام



قُتل عنصر جنوب إفريقي من قوات حفظ السلام الأممية وأُصيب آخر بجروح بالغة الأحد بسبب إطلاق نار على مروحيتهما في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، وفق ما أعلن متحدث باسم الأمم المتحدة لوكالة فرانس برس.



وأوضح المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة أمادو با أن المروحية أُصيبت بطلقات نارية حوالى الساعة الثالثة بعد الظهر (12,00 ت غ) أثناء توجّهها إلى غوما، عاصمة إقليم شمال كيفو، حيث تمكّنت أخيرًا من الهبوط.



وأضاف أن مصدر إطلاق النار الذي أصاب المروحية لم يعرف بعد، كما لم يتحدد موقع هبوطها بدقة.



وفي بيان نشر مساء الأحد، دانت قائدة البعثة الأممية بينتو كيتا "بشدة هذا الهجوم الجبان على مروحية تحمل شعار الأمم المتحدة" وذكّرت أن "الهجمات على أصحاب الخوذ الزرق يمكن أن تشكل جريمة حرب".



ولقي ثمانية من قوات حفظ السلام (ستة باكستانيين وروسي وصربي) حتفهم في تحطم مروحيتهم فوق منطقة قتال بين الجيش الكونغولي ومتمردي حركة إم23 في 29 آذار 2022.



تنشط منذ عقود جماعات مسلحة عديدة في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية الغني بالمعادن، وكثير منها أنشئ إبان الحروب الإقليمية التي اندلعت خلال التسعينيات ومطلع القرن الحادي والعشرين.



منذ تشرين الثاني 2021، سيطرت حركة إم23 (23 مارس) المتمردة على أجزاء من المنطقة وباتت قواتها على بعد أميال من غوما.



وحضّ زعماء دول شرق إفريقيا السبت على وقف فوري لإطلاق النار خلال قمة استثنائية دعت إلى إيجاد سبل لتهدئة النزاع المحتدم.



الكونغو الديموقراطية غنيّة بالمعادن والأحجار الكريمة، لكن عقودا من الحرب وسوء الإدارة المزمن جعل القليل من الثروة الهائلة تتدفق إلى حوالي 100 مليون مواطن.