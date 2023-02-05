الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
بروفا
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مسؤولون جمهوريون ينتقدون طريقة تعامل بايدن مع المنطاد الصيني

أخبار دولية
2023-02-05 | 17:58
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مسؤولون جمهوريون ينتقدون طريقة تعامل بايدن مع المنطاد الصيني
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
مسؤولون جمهوريون ينتقدون طريقة تعامل بايدن مع المنطاد الصيني

انتقاد لطريقة تعامل بايدن مع المنطاد الصيني

انتقد مسؤولون جمهوريون الأحد طريقة تعامل الرئيس جو بايدن مع المنطاد الصيني الذي أُسقط بعد تحليقه لأيام عبر الولايات المتحدة مثيرا توترا بين واشنطن وبكين.
 
واستنكر نائب رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ ماركو روبيو تريث الرئيس الأميركي قبل تنبيه المواطنين من المنطاد الذي أجرى جولة "غير مسبوقة" فوق الولايات المتحدة، قائلا إن ذلك يرقى إلى "التقصير في أداء الواجب".
 
ووصف ما حصل بأنه خطوة محسوبة من بكين لإحراج بايدن قبل إلقاء خطابه عن حال الاتحاد الثلاثاء، وتعطيل زيارة وزير الخارجية أنتوني بلينكن للصين التي تقرر إلغاؤها على خليفة تحليق المنطاد.
 
وقال روبيو في تصريح لشبكة "سي إن إن" إن بكين بعثت رسالة مفادها أن "لدينا القدرة على القيام بذلك، والولايات المتحدة لا تستطيع فعل أي شيء حيال الأمر".
 
بدوره، انتقد رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب مايك تورنر بايدن، قائلا "أكمل القمر الاصطناعي مهمته. ما كان يجب أن يُسمح أبدًا بدخوله الولايات المتحدة". 
 
في بكين، قالت وزارة الخارجية في بيان إن "الصين تعرب عن استيائها الشديد واحتجاجاتها على استخدام القوة من جانب الولايات المتحدة لمهاجمة المنطاد المدني غير المأهول".
     
وأضافت الخارجية الصينية أنها "تحتفظ بحق اتخاذ مزيد من الردود الضرورية".
     
وسألت شبكة "سي إن إن" وزير النقل الأميركي بيت بوتيدجيج إن كانت هناك عواقب أخرى محتملة على الصين، فقال إنه "يمكن توقع أن أي تطورات أخرى ستكون مناسبة للرد على ما حدث".
     
وشدد على أن العملية تمت "بطريقة فعالة جدا وممتازة" بدون أن تخلف أضرارا أو إصابات بشرية. 
 
وقال الأدميرال مايك مولين، الرئيس السابق لهيئة الأركان المشتركة الأميركية، الأحد إنه يتوقع أن يتم استرداد حطام المنطاد "في وقت قريب نسبيًا" من المياه قبالة ساحل ولاية كارولاينا الجنوبية.
 
وأسقط المنطاد الذي تقدر وزارة الدفاع الأميركية أنه مصمم لأغراض "التجسس"، السبت بصاروخ أطلق من طائرة مقاتلة أميركية.
 
وردا على سؤال عما إذا كان يعتقد أن جهات في الجيش الصيني أطلقت المنطاد عمدا لتعطيل زيارة بلينكن - وهي أول زيارة يقوم بها الوزير للصين منذ تولي بايدن منصبه - قال الأدميرال "بالطبع، أعتقد أن هذا ما جرى".
 
وأكد مولين أن المنطاد كان قادرا على المناورة، ورفض تصريحات الصين بأنه انحرف عن مساره.
 
وأضاف الجنرال الأميركي أن المنطاد "مجهّز بمراوح. لم تكن حادثة، لقد كان متعمدا. كان عملا استخباريا".

آخر الأخبار

أخبار دولية

جمهوريون

بايدن

المنطاد الصيني

التجسس

LBCI التالي
الحرب في أوكرانيا تابع... معارك ضارية في باخموت وخمسة جرحى في خاركيف
الإفراج عن طبيب من منظمة الصحة العالمية خطف الشهر الماضي في مالي
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2023-02-04

بايدن: الولايات المتحدة "ستتولى أمر" المنطاد الصيني

LBCI
أخبار دولية
14:10

مقاتلة أميركية تسقط منطاد التجسس الصيني... وبكين تعلق على الحادثة

LBCI
أخبار دولية
00:02

بكين تبدي "استياءها الشديد" بعد إسقاط المنطاد الصيني

LBCI
أخبار دولية
23:48

كندا تؤيد القرار الأميركي إسقاط المنطاد الصيني

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
22:46

15 قتيلا على الأقل جراء الزلزال الذي ضرب تركيا

LBCI
أخبار دولية
18:11

رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية سيتولى منصب وزير الدفاع

LBCI
أخبار دولية
18:08

لافروف يبحث في بغداد ملفي الطاقة والأمن الغذائي

LBCI
أخبار دولية
18:02

الإكوادور تجري انتخابات محلية واستفتاء حول تسليم المجرمين للولايات المتحدة

زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
22:46

15 قتيلا على الأقل جراء الزلزال الذي ضرب تركيا

LBCI
أخبار سياسية
13:28

الكتائبيون انتخبوا قيادتهم الحزبية.. كيف أتت النتائج؟

LBCI
آخر الأخبار
20:33

هزة ارضية قوية شعر بها سكان لبنان مركزها تركيا مع ارتدادات قوية

LBCI
امن وقضاء
2023-02-02

إنخفاض بأسعار المحروقات...

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
14:14

نهائي لبناني مثير بين الرياضي ودينامو في بطولة دبي الدولية لكرة السلة

LBCI
أخبار دولية
14:10

مقاتلة أميركية تسقط منطاد التجسس الصيني... وبكين تعلق على الحادثة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

الإغتراب اللبناني قد يساهم في إعادة فتح مدارس جبيل الرسمية…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

في المونتفردي: "يا بتدفع ومنحميك يا ما بتدفع وبتقعد عالعتمة"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

قطاع مولدات الكهرباء يتجه لتحصيل ضريبة الـ11 بالمئة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

القمح غير المطابق... حمولات لثلاث شركات فهل هي متورطة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

في ختام مؤتمره الثاني والثلاثين... حزب الكتائب جدد قيادته

LBCI
أخبار لبنان
13:24

ماذا قالت الصحافية ومخرجة الأفلام والكاتبة صوفيا عمارة للـLBCI؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

مسلسل توقيفات الصرافين المضاربين... هل سيساعد في لجم سعر الصرف؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
آخر الأخبار
20:33

هزة ارضية قوية شعر بها سكان لبنان مركزها تركيا مع ارتدادات قوية

LBCI
أخبار لبنان
08:03

"فرح" تكلّل لبنان بالأبيض.. فمتى تنحسر؟

LBCI
أخبار سياسية
13:28

الكتائبيون انتخبوا قيادتهم الحزبية.. كيف أتت النتائج؟

LBCI
حال الطقس
13:23

تفاصيل العاصفة "فرح" من كفردبيان…

LBCI
فنّ
04:45

حبيب نادين نسيب نجيم يعرض عليها الزواج: "قلت نعم" (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
07:52

وثائقي استقصائي من اعداد فرانس 5 بعنوان: "حزب الله والتحقيق الممنوع"..

LBCI
أمن وقضاء
04:46

أطلق النار باتجاه أحد الأشخاص وكاد أن يرديه قتيلاً ثمّ لاذ بالفرار... وشعبة المعلومات تلقي القبض عليه بكمين محكم!

LBCI
أخبار سياسية
16:30

معلومات للـLBCI: الوفد السعودي المشارك في اللقاء الخماسي في باريس سيكون برئاسة المستشار في الديوان الملكي نزار العلولا علما أن السفير وليد البخاري لن يكون ضمن عداد الوفد كون لديه ارتباطات أخرى

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة