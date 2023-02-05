الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
بروفا
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الإكوادور تجري انتخابات محلية واستفتاء حول تسليم المجرمين للولايات المتحدة

أخبار دولية
2023-02-05 | 18:02
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الإكوادور تجري انتخابات محلية واستفتاء حول تسليم المجرمين للولايات المتحدة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
الإكوادور تجري انتخابات محلية واستفتاء حول تسليم المجرمين للولايات المتحدة

انتخابات محلية واستفتاء في الإكوادور حول تسليم المجرمين للولايات المتحدة

دعي نحو 13,4 مليون إكوادوري الأحد للمشاركة في انتخابات محلية واستفتاء سيقرر خصوصا ما إذا كانت البلاد ستوافق على تسليم تجار المخدرات إلى الولايات المتحدة.
 
وقال الرئيس غييرمو لاسو على تويتر بعيد الإدلاء بصوته في غواياكيل: "أيها الاكوادوريون، مارسوا حقكم في التصويت من أجل أمن ورفاه الإكوادور".
 
يختار الناخبون في الاقتراع رؤساء البلديات والمستشارين البلديين ومحافظي المقاطعات الذين سيتولون مناصبهم في أيار لمدة أربع سنوات.
 
الرهانات هي قبل كل شيء محلية، لكنها ستشكل حتماً اختباراً للرئيس اليميني الذي تولى السلطة عام 2021  ووصلت شعبيته إلى مستويات قياسية (80% وفق أحدث استطلاع).
     
وقالت اللجنة الانتخابية في منتصف النهار إن الاقتراع "يجري في ظروف طبيعية".
 
يأتي التصويت في سياق مقلق من العنف الإجرامي المتزايد في البلاد على خلفية تجارة المخدرات.
 
واغتيل السبت مرشح لرئاسة بلدية مدينة ساحلية بعد أسبوعين من اغتيال مرشح في مدينة ساحلية أخرى.
     
بالتوازي مع الانتخابات، سيجيب الناخبون على ثمانية أسئلة في إطار استفتاء دعا إليه الرئيس لاسو في تشرين الثاني/نوفمبر، حول مواضيع مختلفة تتعلق بالأمن والسياسة والبيئة.
     
وينصب الاهتمام على مسألة تسليم مواطنين لمحاكمتهم في دول أخرى، وهو إجراء محظور منذ ثمانية عقود.
     
في إطار مكافحته الاتجار بالمخدرات، يدعو الرئيس لاسو إلى إتاحة تسليم الإكوادوريين إلى دول أخرى إذا ارتكبوا مخالفات تتعلق بالجريمة المنظمة الدولية.
 
الهدف أساسا هو تسليم تجار المخدرات إلى الولايات المتحدة حيث تنتظرهم على الأرجح عقوبات سجن طويلة في ظروف قاسية وبدون إمكانية إرشاء حراس السجون.
 
ويستعمل هذا الإجراء في كولومبيا المجاورة منذ التسعينات، وكان بمثابة رادع ضد كبار تجار المخدرات في بلد هو المنتج الأول للكوكايين في العالم.
 
شهدت الإكوادور ارتفاعًا حادًا في أعمال العنف والجرائم المرتبطة بتجارة المخدرات في السنوات الأخيرة. 
 
وتضاعف معدل جرائم القتل تقريبًا بين عامي 2021 و2022. وتشهد السجون أعمال عنف دامية متكررة بين العصابات المتناحرة المرتبطة بكارتلات مكسيكية خطيرة.
 
إلا أن المعارضة اليسارية التي تسيطر على غالبية مقاعد البرلمان دعت الناخبين إلى رفض السماح بتسليم إكوادوريين لمحاكمتهم في دول أخرى. 

آخر الأخبار

أخبار دولية

الإكوادور

انتخابات محلية

مجرمون

الولايات المتحدة

LBCI التالي
الحرب في أوكرانيا تابع... معارك ضارية في باخموت وخمسة جرحى في خاركيف
الإفراج عن طبيب من منظمة الصحة العالمية خطف الشهر الماضي في مالي
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
00:09

حريق هائل في شمال الولايات المتحدة إثر خروج قطار عن مساره

LBCI
أخبار دولية
2023-02-04

الولايات المتحدة تسقط المنطاد الصيني

LBCI
أخبار دولية
2023-02-04

الولايات المتحدة تغلق ثلاثة مطارات لدواع أمنية بعد رصد المنطاد الصيني

LBCI
أخبار دولية
2023-02-04

بايدن: الولايات المتحدة "ستتولى أمر" المنطاد الصيني

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
22:46

15 قتيلا على الأقل جراء الزلزال الذي ضرب تركيا

LBCI
أخبار دولية
18:11

رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية سيتولى منصب وزير الدفاع

LBCI
أخبار دولية
18:08

لافروف يبحث في بغداد ملفي الطاقة والأمن الغذائي

LBCI
أخبار دولية
17:58

مسؤولون جمهوريون ينتقدون طريقة تعامل بايدن مع المنطاد الصيني

زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
22:46

15 قتيلا على الأقل جراء الزلزال الذي ضرب تركيا

LBCI
أخبار سياسية
13:28

الكتائبيون انتخبوا قيادتهم الحزبية.. كيف أتت النتائج؟

LBCI
آخر الأخبار
20:33

هزة ارضية قوية شعر بها سكان لبنان مركزها تركيا مع ارتدادات قوية

LBCI
امن وقضاء
2023-02-02

إنخفاض بأسعار المحروقات...

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
14:14

نهائي لبناني مثير بين الرياضي ودينامو في بطولة دبي الدولية لكرة السلة

LBCI
أخبار دولية
14:10

مقاتلة أميركية تسقط منطاد التجسس الصيني... وبكين تعلق على الحادثة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

الإغتراب اللبناني قد يساهم في إعادة فتح مدارس جبيل الرسمية…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

في المونتفردي: "يا بتدفع ومنحميك يا ما بتدفع وبتقعد عالعتمة"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

قطاع مولدات الكهرباء يتجه لتحصيل ضريبة الـ11 بالمئة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

القمح غير المطابق... حمولات لثلاث شركات فهل هي متورطة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

في ختام مؤتمره الثاني والثلاثين... حزب الكتائب جدد قيادته

LBCI
أخبار لبنان
13:24

ماذا قالت الصحافية ومخرجة الأفلام والكاتبة صوفيا عمارة للـLBCI؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

مسلسل توقيفات الصرافين المضاربين... هل سيساعد في لجم سعر الصرف؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
آخر الأخبار
20:33

هزة ارضية قوية شعر بها سكان لبنان مركزها تركيا مع ارتدادات قوية

LBCI
أخبار لبنان
08:03

"فرح" تكلّل لبنان بالأبيض.. فمتى تنحسر؟

LBCI
أخبار سياسية
13:28

الكتائبيون انتخبوا قيادتهم الحزبية.. كيف أتت النتائج؟

LBCI
حال الطقس
13:23

تفاصيل العاصفة "فرح" من كفردبيان…

LBCI
فنّ
04:45

حبيب نادين نسيب نجيم يعرض عليها الزواج: "قلت نعم" (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
07:52

وثائقي استقصائي من اعداد فرانس 5 بعنوان: "حزب الله والتحقيق الممنوع"..

LBCI
أمن وقضاء
04:46

أطلق النار باتجاه أحد الأشخاص وكاد أن يرديه قتيلاً ثمّ لاذ بالفرار... وشعبة المعلومات تلقي القبض عليه بكمين محكم!

LBCI
أخبار سياسية
16:30

معلومات للـLBCI: الوفد السعودي المشارك في اللقاء الخماسي في باريس سيكون برئاسة المستشار في الديوان الملكي نزار العلولا علما أن السفير وليد البخاري لن يكون ضمن عداد الوفد كون لديه ارتباطات أخرى

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة