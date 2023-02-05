الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
بروفا
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

لافروف يبحث في بغداد ملفي الطاقة والأمن الغذائي

أخبار دولية
2023-02-05 | 18:08
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
لافروف يبحث في بغداد ملفي الطاقة والأمن الغذائي
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
لافروف يبحث في بغداد ملفي الطاقة والأمن الغذائي

لافروف في بغداد..

وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مساء الأحد إلى العراق للقاء قادة البلاد ومناقشة مسائل بينها خصوصا ملفا الطاقة والأمن الغذائي في ضوء النزاع في أوكرانيا حسبما أعلن المتحدث باسم الخارجية العراقية.  
 
وقال المتحدث أحمد الصحاف لوكالة فرانس برس إن لافروف وصل إلى بغداد مساء الأحد على رأس وفد كبير يضم مستثمرين وممثلين عن شركات نفط وغاز.
 
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية العراقية عن الصحاف قوله إن لافروف سيلتقي نظيره العراقي فؤاد حسين صباح الاثنين. كذلك سيلتقي رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والرئيس عبد اللطيف رشيد ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.
 
وأشار الصحاف إلى أن "الزيارة تأتي في سياق تأكيد انفتاح العراق على جميع شركائه وأصدقائه"، مشددا على "أهمية العلاقات الاستراتيجية مع الجانب الروسي في ظل تعزيز الجذب الاستثماري والاقتصادي ولا سيما ما يتعلق بملفات الطاقة".
     
كان الصحاف أوضح لفرانس برس الخميس أن الوزير الروسي ونظيره العراقي "سيناقشان أيضا التحولات المتعلقة بأمن المنطقة واستقرارها ووجهة النظر العراقية حيال العمليات العسكرية في أوكرانيا".
 
وأشار الصحاف إلى أن بلاده تؤيد "أي عملية حوار تتيح نزع فتيل هذا التصعيد وتخفيف الأزمات خصوصا في قطاعي الأمن الغذائي والطاقة" بعدما أدت الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع بالأسعار في الأسواق الدولية.
 
والخميس أكد وزير الخارجية العراقي تعزيز التعاون مع السعودية في مجالات الاستثمار والكهرباء خلال زيارة نظيره السعودي فيصل بن فرحان لبغداد.
     
ولم يتطرق الطرفان إلى احتمال استئناف المحادثات بين الرياض وطهران بعد انقطاع علاقاتهما الدبلوماسية منذ 2016. 
     
وتؤدي بغداد القريبة من طهران دور الوساطة في هذه المحادثات التي تراوح مكانها منذ أشهر عدة. 
 

آخر الأخبار

أخبار دولية

لافروف

بغداد

الطاقة

الأمن الغذائي

LBCI التالي
الحرب في أوكرانيا تابع... معارك ضارية في باخموت وخمسة جرحى في خاركيف
الإفراج عن طبيب من منظمة الصحة العالمية خطف الشهر الماضي في مالي
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار سياسية
2023-02-02

حمية: وزارة الاشغال هي شريك أساسي في عملية تحصين الأمن الغذائي للبنانيين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-02-02

دوكان عرض وفياض ملف الطاقة وكيفية زيادة ساعات التغذية... ماذا في التفاصيل؟

LBCI
أخبار لبنان
2023-02-02

وزير الخارجية السعودي في بغداد

LBCI
أخبار دولية
2023-02-02

لافروف يتهم الغرب بالسعي إلى إنهاء "المسألة الروسية"

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
22:46

15 قتيلا على الأقل جراء الزلزال الذي ضرب تركيا

LBCI
أخبار دولية
18:11

رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية سيتولى منصب وزير الدفاع

LBCI
أخبار دولية
18:02

الإكوادور تجري انتخابات محلية واستفتاء حول تسليم المجرمين للولايات المتحدة

LBCI
أخبار دولية
17:58

مسؤولون جمهوريون ينتقدون طريقة تعامل بايدن مع المنطاد الصيني

زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
22:46

15 قتيلا على الأقل جراء الزلزال الذي ضرب تركيا

LBCI
أخبار سياسية
13:28

الكتائبيون انتخبوا قيادتهم الحزبية.. كيف أتت النتائج؟

LBCI
آخر الأخبار
20:33

هزة ارضية قوية شعر بها سكان لبنان مركزها تركيا مع ارتدادات قوية

LBCI
امن وقضاء
2023-02-02

إنخفاض بأسعار المحروقات...

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
14:14

نهائي لبناني مثير بين الرياضي ودينامو في بطولة دبي الدولية لكرة السلة

LBCI
أخبار دولية
14:10

مقاتلة أميركية تسقط منطاد التجسس الصيني... وبكين تعلق على الحادثة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

الإغتراب اللبناني قد يساهم في إعادة فتح مدارس جبيل الرسمية…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

في المونتفردي: "يا بتدفع ومنحميك يا ما بتدفع وبتقعد عالعتمة"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

قطاع مولدات الكهرباء يتجه لتحصيل ضريبة الـ11 بالمئة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

القمح غير المطابق... حمولات لثلاث شركات فهل هي متورطة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

في ختام مؤتمره الثاني والثلاثين... حزب الكتائب جدد قيادته

LBCI
أخبار لبنان
13:24

ماذا قالت الصحافية ومخرجة الأفلام والكاتبة صوفيا عمارة للـLBCI؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

مسلسل توقيفات الصرافين المضاربين... هل سيساعد في لجم سعر الصرف؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
آخر الأخبار
20:33

هزة ارضية قوية شعر بها سكان لبنان مركزها تركيا مع ارتدادات قوية

LBCI
أخبار لبنان
08:03

"فرح" تكلّل لبنان بالأبيض.. فمتى تنحسر؟

LBCI
أخبار سياسية
13:28

الكتائبيون انتخبوا قيادتهم الحزبية.. كيف أتت النتائج؟

LBCI
حال الطقس
13:23

تفاصيل العاصفة "فرح" من كفردبيان…

LBCI
فنّ
04:45

حبيب نادين نسيب نجيم يعرض عليها الزواج: "قلت نعم" (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
07:52

وثائقي استقصائي من اعداد فرانس 5 بعنوان: "حزب الله والتحقيق الممنوع"..

LBCI
أمن وقضاء
04:46

أطلق النار باتجاه أحد الأشخاص وكاد أن يرديه قتيلاً ثمّ لاذ بالفرار... وشعبة المعلومات تلقي القبض عليه بكمين محكم!

LBCI
أخبار سياسية
16:30

معلومات للـLBCI: الوفد السعودي المشارك في اللقاء الخماسي في باريس سيكون برئاسة المستشار في الديوان الملكي نزار العلولا علما أن السفير وليد البخاري لن يكون ضمن عداد الوفد كون لديه ارتباطات أخرى

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة