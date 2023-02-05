رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية سيتولى منصب وزير الدفاع

أراخاميا : رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية سيتولى منصب وزير الدفاع

أعلن نائب أوكراني مساء الأحد أن رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية كيريلو بودانوف سيحل محل أوليكسي ريزنيكوف في منصب وزير الدفاع قبل هجوم روسي متوقع وعلى أثر فضائح فساد.



وقال النائب ديفيد أراخاميا إن بودانوف (37 عاما) "سيقود وزارة الدفاع وهذا أمر منطقي تماما في أوقات الحرب".



أضاف النائب أن ريزنيكوف (56 عاما) سيعين وزيرا للصناعات الاستراتيجية، دون أن يحدد التاريخ المقرر لهذا التعديل الوزاري.



وأوضح النائب أن "الحرب تملي حركة الأفراد. الأوقات والظروف تستدعي تعزيزا وتركيزا. هذا ما يحدث حاليا وسيستمر مستقبلا".



وقال: "العدو يستعد للتقدم. نحن نستعد للدفاع عن أنفسنا".



يعد ريزنيكوف أحد الشخصيات المعروفة في الحرب في أوكرانيا وكان قد عين وزيرا للدفاع في تشرين الثاني 2021 وساعد في توفير أسلحة غربية للقوات الأوكرانية.



لكن وزارته شهدت فضائح فساد واضطر نائبه إلى الاستقالة نهاية كانون الثاني بعد اتهامات بأن الوزارة وقعت عقود إمدادات غذائية بأسعار أعلى مرتين إلى ثلاث مرات من أسعار السوق.



في حديثه إلى الصحافة في وقت سابق الأحد، لم يحدد ريزنيكوف إذا كان يعتزم البقاء في منصبه. لكنه ذكر أن الرئيس فولوديمير زيلينسكي الذي شدد الأسبوع الماضي إجراءات مكافحة الفساد هو الوحيد القادر على تقرير مصيره.



وقال ريزنيكوف: "الضغط الذي شعرت به هذا العام يصعب قياسه بدقة. لست خجلا من أي شيء. ضميري مرتاح تماما".

