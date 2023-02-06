15 قتيلا على الأقل جراء الزلزال الذي ضرب تركيا

أ. ف. ب. :15 قتيلا على الأقل جراء الزلزال الذي ضرب تركيا حسب حصيلة جديدة

قُتل 15 شخصًا على الأقلّ في محافظتَي عثمانية وشانلي أورفا بعد زلزال بقوّة 7,8 درجات ضرب المنطقة، حسب ما قال حاكما المحافظتَين.



وقال صالح أيهان حاكم شانلي أورفا لتلفزيون إن.تي.في التركي إنّ عشرة أشخاص لقوا حتفهم. من جهتها، أفادت وكالة الأناضول بسقوط خمسة قتلى على الأقلّ في محافظة عثمانية.





