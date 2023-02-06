عشرات القتلى في سوريا جراء الزلزال...والبحث تحت الانقاض! (فيديو وصور)

عشرات القتلى في سوريا جراء الزلزال...والبحث تحت الانقاض! (فيديو وصور)

اعلنت وزارة الصحة السورية حدوث ما لا يقل عن 516 إصابة و111 وفاة في محافظات حلب، اللاذقية، حماة، طرطوس في أعقاب الزلزال العنيف الذي ضرب سوريا فجر اليوم الاثنين ومركزه تركيا.



ونقلت وكالة الأنباء الرسميّة السوريّة "سانا" عن معاون وزير الصحّة أحمد ضميرية قوله إنّ هناك ما لا يقل عن 42 قتيلا و200 إصابة في حلب وحماة واللاذقيّة جرّاء الزلزال، مشيرا إلى أنّ المحصلة غير نهائيّة، اضاقة الى قتلى في مناطق أخرى.



وفي إدلب، أفاد جهاز الدفاع المدني في المنطقة (الخوذ البيضاء) على تويتر عن "عشرات الضحايا ومئات المصابين والعالقين تحت الأنقاض".



وأشار مراسلو فرانس برس إلى أن عناصر الإنقاذ يعملون على انتشال مدنيين محاصرين تحت الأنقاض في مناطق عدة بالقرب من الحدود التركية، بما في ذلك في أعزاز والباب.



وأفاد مراسلو فرانس برس في شمال سوريا بأن السكان هرعوا للفرار من منازلهم وسط حالة من الذعر عندما بدأت الهزة.



وذكرت "سانا" في وقت سابق إن السكان من اللاذقية وصولا إلى دمشق شعروا بالهزة. ونقلت الوكالة عن مدير عام المركز الوطني لرصد الزلزال رائد أحمد قوله "هذا الزلزال هو الأقوى... منذ عام 1995".



يذكر أن الزلزال ضرب الذي بلغت قوته 7,8 درجات ضرب قرب غازي عنتاب في جنوب شرق تركيا على عمق حوالى 17,9 كلم، وفق المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي.



وشعر سكان كل من لبنان وسوريا وقبرص بالهزة.

ومع الخوف من حدوث تسونامي، قال مدير المركز الوطني لرصد الزلازل في توضيح لـ "سانا": "الزلزال الرئيسي قوته ٧,٧ حدث في شمال لواء إسكندرون بمنطقة يابسة أي لم يحدث في البحر وبالتالي ليس هناك مؤشرات على حدوث موجات تسونامي كما يعتقد البعض".