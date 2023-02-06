عشرات القتلى في سوريا جراء الزلزال...والبحث تحت الانقاض! (فيديو وصور)

انتشال عالقين من تحت الأنقاض في منطقة #عفرين بريف #حلب الشمالي بعد الزلزال الذي ضرب المنطقة فجر اليوم الاثنين 6 شباط وخلف عشرات القتلى ومئات المصابين والعالقين.#الخوذ_البيضاء
#زلزال_سوريا #سوريا pic.twitter.com/sBZqlKWtse
— الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) February 6, 2023
انتشال عالقين من تحت الأنقاض في منطقة #عفرين بريف #حلب الشمالي بعد الزلزال الذي ضرب المنطقة فجر اليوم الاثنين 6 شباط وخلف عشرات القتلى ومئات المصابين والعالقين.#الخوذ_البيضاء
#زلزال_سوريا #سوريا pic.twitter.com/sBZqlKWtse
عفرين - سوريا pic.twitter.com/0xFysEInvw
— حسين منصور (@MnsHussein) February 6, 2023
عفرين - سوريا pic.twitter.com/0xFysEInvw