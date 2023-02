زلزال بقوة 7.4 درجات يضرب تركيا... الضحايا بالمئات (فيديو وصور)

ضرب زلزال بقوة 7.4 درجات على مقياس ريختر، فجر الإثنين، قضاء بازارجيق بولاية قهرمان مرعش جنوبي تركيا.



وانهارت العديد من المباني ما تسبب بوقوع مئات القتلى والاصابات، والبحث جار عن مفقودين تحت الانقاض.



وبحسب معلومات نشرتها رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ، وقع الزلزال الساعة 04.17 بالتوقيت المحلي (+3 تغ).



وبلغ عمق الزلزال 7 كيلومترات تحت سطح الأرض.

Multiple apartment buildings have collapsed after a powerful #earthquake in southern #Turkey https://t.co/g8YKmARr6G pic.twitter.com/2ca7khCs01