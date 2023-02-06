الصين: علاقتنا مع واشنطن "تأثرت وتضررت بشكل خطير" جراء إسقاط المنطاد

أوضحت الحكومة الصينية الإثنين أن الولايات المتحدة "أثرت وأضرت بشدة" بالعلاقات بين البلدين بقرارها إسقاط المنطاد الصيني الذي حلق فوق أراضيها.وقال نائب وزير الخارجية الصيني شي فنغ في بيان إن "الأفعال الأميركية أثرت وأضرت بشدة بجهود الطرفين وتقدمهما من أجل إرساء إستقرار في العلاقات الصينية الأميركية منذ إجتماع بالي بين الرئيسين جو بايدن وشي جينبينغ في تشرين الثاني."وأسقط الجيش الأميركي المنطاد السبت قبالة سواحل ولاية كارولاينا الجنوبية في جنوب شرق البلاد، إذ اعتبر البنتاغون أنه مخصص لأغراض التجسس وجمع معلومات حساسة.