الجيش الإسرائيلي يعلن قتل عدد من المسلحين خلال عملية في أريحا

قتلت القوات الإسرائيلية في وقت مبكر الإثنين عددًا من المسلحين خلال عملية عسكرية لاعتقال مطلوبين في الضفة الغربية المحتلة، على ما أكد الجيش.وقال الجيش الإسرائيلي في بيان حول عمليته في مخيم عقبة جبر للاجئين الفلسطينيين في أريحا: "قتل عدد من المسلحين خلال العملية بعد اشتباك مسلح مع الجيش الذي كان يعمل في المنطقة".