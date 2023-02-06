مقتل سبعة أطفال ووالدتهم بحريق في منزل شرق باريس

مقتل سبعة أطفال ووالدتهم بحريق في منزل شرق باريس

قضى سبعة أطفال تتراوح أعمارهم بين سنتين و14 عامًا ووالدتهم ليل الأحد الإثنين بحريق في منزلهم في شارلي سور مارن على مسافة نحو مئة كيلومتر شرق باريس، على ما أفاد الدرك وعناصر إطفاء.



وانتشل الوالد الذي أصيب بحروق بالغة من المنزل الواقع وسط هذه البلدة التي يبلغ عدد سكانها 2600 نسمة، ونقل إلى المستشفى، كما أفاد المصدران.



وأوضح الدرك أن الأطفال، وهم خمس فتيات وصبيان، والوالدين، كانوا ينامون في الطابق الثاني من هذا المنزل عندما اندلع الحريق. وأخطر الجيران عناصر الإطفاء بالحريق عند الساعة 12:52 صباحًا (23:52 ت غ).



وأخمد الحريق في وقت مبكر من الصباح وفقًا للدرك.