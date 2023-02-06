مقتل خمسة فلسطينيين في عملية أريحا

مقتل خمسة فلسطينيين في عملية أريحا

قتلت القوات الإسرائيلية خمسة فلسطينيين الإثنين خلال عملية نفذتها في مدينة أريحا في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أفاد مسؤول أمني إسرائيلي، بينما أكدت حركة حماس أن بين القتلى عناصر من صفوفها.



وقال مسؤول إسرائيلي لوكالة فرانس برس إن الجيش يحتفظ بجثث الفلسطينيين الذين قتلوا في العملية التي تمت صباحًا. ونعت حماس بدورها عناصر من كتائب القسام الذين ارتقوا في إشتباك مسلح مع قوات الإحتلال الصهيوني في مخيم عقبة جبر.