شولتس: ألمانيا تعرب عن صدمتها حيال زلزال تركيا وسوريا وتؤكد أنها سترسل المساعدة

شولتس: ألمانيا تعرب عن صدمتها حيال زلزال تركيا وسوريا وتؤكد أنها سترسل المساعدة

تعهد المستشار الألماني أولاف شولتس تقديم مساعدات الإثنين بعدما ضرب زلزال بقوة 7,8 درجات تركيا وسوريا، موديًا بحياة المئات أثناء نومهم.



وقال شولتس على تويتر: "نتابع الأنباء عن الزلزال في المنطقة الحدودية بين تركيا وسوريا وسط حالة من الصدمة... سترسل ألمانيا المساعدة بالتأكيد".

