ماكرون: فرنسا تعرض "مساعدة عاجلة" بعد الزلزال في تركيا وسوريا

ماكرون: فرنسا تعرض "مساعدة عاجلة" بعد الزلزال في تركيا وسوريا

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الإثنين أن "فرنسا مستعدة لتوفير مساعدة عاجلة للسكان في تركيا وسوريا بعد الزلزال العنيف الذي أودى بالمئات في البلدين".



وكتب الرئيس الفرنسي في تغريدة: "تردنا صور فظيعة من تركيا وسوريا بعد زلزال بقوة غير مسبوقة. نتعاطف مع العائلات التي خسرت أفرادًا".



