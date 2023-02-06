بوتين يعرب عن تعازيه ويعرض المساعدة على تركيا وسوريا بعد الزلزال

قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الإثنين تعازيه لرئيسي تركيا وسوريا وأكد إستعداد بلاده لتقديم مساعدة بعد الزلزال الذي أسفر عن سقوط مئات القتلى في البلدين.وجاء في بيان صادر عن الكرملين أن بوتين قدم إلى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان "تعازيه الحارة" وأكد إستعداد روسيا "لتقديم المساعدة اللازمة".وفي بيان آخر موجه إلى الرئيس السوري بشار الأسد، أعرب بوتين عن "حزنه" وعرض "كل المساعدة الضرورية" بعد هذه الكارثة.