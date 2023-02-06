أوكرانيا تعرب عن إستعدادها لإرسال مجموعة كبيرة من عناصر الإنقاذ إلى تركيا

أوكرانيا تعرب عن إستعدادها لإرسال مجموعة كبيرة من عناصر الإنقاذ إلى تركيا

أعلنت أوكرانيا الإثنين أنها مستعدة لإرسال عدد كبير من عناصر الإنقاذ إلى تركيا للمشاركة في عمليات البحث بعد الزلزال القوي الذي أودى بحياة أكثر من ألف شخص في البلاد وفي سوريا المجاورة.



وغرد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا: "أوكرانيا مستعدة لإرسال عدد كبير من المنقذين إلى تركيا لمساعدتها في التعامل مع الأزمة. نحن نعمل بشكل وثيق مع الجانب التركي لتنسيق عملية نشرهم".