إسرائيل سترسل مساعدات إلى تركيا بعد الزلزال المدمر

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن حكومته تجهز مساعدات طبية وإغاثية لإرسالها إلى تركيا في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد الإثنين وأودى بحياة المئات.





وضرب زلزال بقوة 7,8 درجات الإثنين جنوب تركيا قرب مدينة غازي عنتاب وفق المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي.





وقال نتانياهو في بيان "بناء على طلب الحكومة التركية أصدرت تعليماتي لجميع السلطات بالاستعداد الفوري لتقديم المساعدات الطبية وأدوات البحث والإنقاذ".





وأكد رئيس الوزراء أن "وزيري الخارجية والدفاع على اتصال بنظرائهما الأتراك وسنتفق في الساعات المقبلة، على إرسال بعثة".