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مأساة ورعب في تركيا وسوريا اثر زلزال تأثر به لبنان وقبرص

مأساة ورعب في تركيا وسوريا اثر زلزال تأثر به لبنان وقبرص

عينة من الرعب والمأساة جراء زلزال مدمر ضرب فجر الاثنين تركيا وسوريا، بقوة 7.8 درجات على مقياس ريختر على عمق حوالى 17,9 كيلومترا وتأثر به كل من لبنان ومصر والأردن والعراق ..