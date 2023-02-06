النروج تخطط لتقديم حزمة مساعدات بقيمة 7,3 مليارات دولار لأوكرانيا

أعلنت الحكومة النروجية الاثنين أنها تخطط لتقديم حزمة مساعدات لأوكرانيا بقيمة 75 مليار كرونة تدفع على خمس سنوات، بالإضافة إلى مساعدات إضافية للدول الأخرى المتضررة من الحرب.





وقال رئيس الوزراء يوناس غار ستور للصحافيين "نقترح أن تقدم النروج مساهمة ملزمة ودائمة لأوكرانيا. نقترح تقديم 15 مليار كرونة لأوكرانيا سنويا على مدى خمس سنوات، أو 75 مليار كرونة في المجموع".