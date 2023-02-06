البابا "حزين للغاية" بعد الزلزال في تركيا وسوريا

اعلن البابا فرنسيس الاثنين أنه "حزين للغاية" بسبب الزلزال القوي الذي ضرب تركيا وسوريا وأودى بحياة أكثر من 1500 شخص.وأفاد وزير خارجية الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين، ثاني أكبر مسؤول في الفاتيكان، أنّ البابا فرنسيس كان حزيناً للغاية عند معرفة الخسائر الفادحة في الأرواح التي سبّبها الزلزال ... وهو يرسل تعازيه الصادقة" لأقارب الضحايا.