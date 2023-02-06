نتانياهو وافق على طلب سوري بتقديم مساعدة بعد الزلزال

أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو أنه "وافق" على إرسال مساعدة إلى سوريا التي ضربها زلزال عنيف، بعد تلقي طلبٍ من دمشق عبر قنوات "دبلوماسية"، فيما لا توجد علاقات رسمية بين البلدين.وقال نتانياهو أمام نواب حزبه "الليكود" إنّ إسرائيل "تلقّت طلباً عبر مصدر دبلوماسي لتقديم مساعدة إنسانية لسوريا ووافقتُ على ذلك". وأضاف أنه سيجري إرسال المساعدة قريباً.