دمشق تناشد المجتمع الدولي "مدّ يد العون" لدعمها بعد الزلزال

دمشق تناشد المجتمع الدولي "مدّ يد العون" لدعمها بعد الزلزال



ناشدت سوريا المجتمع الدولي "مدّ يد العون" لها لدعمها بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد ومركزه تركيا، موقعاً مئات القتلى وآلاف المصابين.



وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان "تناشد سوريا الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة والأمانة العامة للمنظمة ووكالاتها وصناديقها المختصة واللجنة الدولية للصليب الأحمر وغيرها من شركاء العمل الإنساني من منظمات دولية حكومية وغير حكومية لمدّ يد العون ودعم الجهود التي تبذلها الحكومة السورية في مواجهة كارثة الزلزال المدمر".

