300 جندي روسي يساعدون في رفع الأنقاض في سوريا

أفاد الجيش الروسي بأن أكثر من 300 جندي روسي ينتشرون في سوريا باشروا المساعدة في رفع الانقاض إثر زلزال أودى بأكثر من 2300 شخص في البلد المذكور وتركيا.



وكدت وزارة الدفاع الروسية أنه تمت تعبئة 300 جندي وستين آلية بهدف رفع الأنقاض والبحث عن ضحايا وتقديم مساعدة طبية إليهم في المناطق التي تعرضت لأكبر من قدر من الدمار.