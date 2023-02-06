0min

ترددات زلزال الأناضول ستستمر لأيام عدة نتيجة شدته.. فما هو الفالق الذي حركه؟

ما هو الفالق الذي حركه؟

هذه هي حركة الارض على آلة سيسموغراف لتسجيلِ الموجاتِ الزلزالية على الورق الموجودة في المركز الوطني للجيوفيزياء في بحنس.



هذه الموجات كانت مرتفعة جدًا لحظة حدوث الزلزال فجرَ اليوم.. فأين مركزُه بالتحديد وعلى أيّ فالق زلزالي يقع؟