رقعة الزلزال التي شملت دول شرق المتوسط... ماذا في تداعياتها؟

ماذا في تداعياتها؟

هي لحظة وقوع الزلزال المدمر الذي ضرب فجر الاثنين جنوب شرق تركيا وشمال سوريا، بقوة 7.8 درجات على مقياس ريختر على عمق نحو 17,9 كيلومترا ووصل تأثيره الى كل من لبنان والأراضي الفلسطينية والأردن والعراق ومصر.