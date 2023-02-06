في باريس إجتماع خماسي حول لبنان.. فهل خرج بخارطة طريق؟

في باريس، إجتماع خماسي حول لبنان بمشاركة ممثلين عن فرنسا والولايات المتحدة والسعودية وقطر ومصر.وعلمت الـLBCI أن الاجتماع الخماسي انتهى عند حوالي الساعة ٥:٤٥ من بعد الظهر.الاجتماع كان ايجابيا، وتمّ خلاله الاتفاق على عدد من النقاط كما على أهمية الاصالاحات والمصلحة الوطنية اللبنانية.وعُلم أن بيان متعلق بالاجتماع سيصدر عن الخارجية الفرنسية.