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بايدن يبدي "حزنه الكبير" إثر الزلزال في تركيا وسوريا ويعد بمساعدة أميركية
أخبار دولية
2023-02-06 | 11:57
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بايدن يبدي "حزنه الكبير" إثر الزلزال في تركيا وسوريا ويعد بمساعدة أميركية
بايدن يبدي "حزنه الكبير" إثر الزلزال في تركيا وسوريا
أعرب الرئيس الأميركي جو بايدن عن "حزنه الكبير"، واعدا بتقديم المساعدة بعد زلزال بقوة 7,8 درجات ضرب تركيا وسوريا وارتفعت حصيلته إلى أكثر من 2300 قتيل.
وطلب بايدن من أجهزته أن تواصل متابعة الوضع من كثب بالتنسيق مع تركيا وتقديم كل المساعدة الضرورية أيّا كانت.
وفي وقت لاحق، قال بايدن في بيان منفصل إن الولايات المتحدة نظمت مساعدات إنسانية أولى لمساندة السلطات التركية بشكل خاص.
وأوضح الرئيس أن فرقهم تنتشر بسرعة للشروع في دعم جهود البحث والإنقاذ في تركيا والاستجابة لاحتياجات الجرحى والنازحين جراء الزلزال.
وأشار إلى أن شركاء الإغاثة الانسانية المدعومين من الولايات المتحدة يستجيبون أيضًا لما حصل في سوريا.
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