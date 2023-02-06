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على الرغم من التوترات بين البلدين... رئيس الوزراء اليوناني اتصل بإردوغان لتقديم "مساعدة فورية"
أخبار دولية
2023-02-06 | 12:02
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على الرغم من التوترات بين البلدين... رئيس الوزراء اليوناني اتصل بإردوغان لتقديم "مساعدة فورية"
اتصال بين الرئيسين...
تحدث رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس هاتفياً مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان "لتقديم مساعدة فورية" لتركيا بعد الزلزال العنيف الذي دمر جنوب البلاد وجزءا من سوريا.
وجدد رئيس الحكومة رغبة اليونان في مساعدة تركيا على الفور وقدم خالص تعازيه، بحسب بيان مقتضب اصدره مكتبه.
يُذكر أن العلاقات بين هذين البلدين الجارين والخصمين التاريخيين تشهد توترات شديدة اتسمت خلال الأشهر الماضية بتصريحات نارية بين الزعيمين.
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