أكثر من 960 قتيلاً في سوريا حصيلة جديدة للزلزال

قُتل أكثر من 960 شخصاً وأصيب 2400 آخرين على الأقل في أنحاء سوريا جراء الزلزال الذي ضربها فجراً ومركزه تركيا، في حصيلة جديدة غير نهائية، وفق ما أعلنت وزارة الصحة السورية وفرق إغاثة.



وأعلنت وزارة الصحة السورية ارتفاع عدد القتلى الى 538 وإصابة 1353 آخرين، في حصيلة غير نهائية يتم تحديثها تباعاً من مناطق سيطرة الحكومة السورية.



وكانت الوزارة أحصت في وقت سابق 430 قتيلاً.



وسجلت معظم الإصابات في محافظات حلب (شمال) واللاذقية (غرب) وحماة (وسط) وطرطوس (غرب).