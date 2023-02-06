اكثر من 2600 قتيل في تركيا وسوريا جراء الزلزال

كم بلغ عدد القتلى في البلدين حتى الساعة؟

ارتفعت حصيلة الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا الى أكثر من 2600 قتيل.



وأفاد وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة بأن الزلزال في تركيا خلف 1651 قتيلا وما لا يقل عن 11 ألفا و159 جريحا، مع تسجيل انهيار 3471 مبنى.



أما في سوريا، فقُتل ألف شخص على الأقل جراء الزلزال، في حصيلة جديدة غير نهائية، وفق ما أعلنت وزارة الصحة السورية وفرق إغاثة.