إردوغان يعلن حدادا وطنيا لسبعة أيام إثر الزلزال في تركيا

إردوغان يعلن حدادا وطنيا لسبعة أيام إثر الزلزال في تركيا



أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان حدادا وطنيا لسبعة أيام في البلاد، بعد الزلزال الذي خلف حتى الآن 1651 قتيلا.



وبحسب مرسوم أصدرته الحكومة، تنكّس الأعلام حتى مساء الأحد 12 شباط.